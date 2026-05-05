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Al Direttore | 05 maggio 2026, 09:45

Caos traffico sulla strada di scorrimento e a Vado, un lettore: "Disagi gravi, vengano accelerati i lavori e riaperta almeno una corsia"

Da mesi ormai la viabilità è sotto scacco per via del cantiere

Caos traffico sulla strada di scorrimento e a Vado, un lettore: &quot;Disagi gravi, vengano accelerati i lavori e riaperta almeno una corsia&quot;

"Buonasera Direttore,

con la presente desidero segnalare i gravi disagi causati dai cantieri attualmente presenti sulla strada a scorrimento veloce Vado Ligure–Savona.

In particolare, nella fascia oraria pomeridiana (intorno alle ore 17:00), risulta estremamente difficoltoso uscire da Vado Ligure, in quanto anche la viabilità alternativa lungo l’Aurelia risulta completamente congestionata.

La situazione sta generando notevoli criticità per cittadini e lavoratori, con tempi di percorrenza eccessivamente lunghi e disservizi evidenti.

Si chiede pertanto di segnalare alle istituzioni in modo da:

  • accelerare l’esecuzione dei lavori;
  • garantire, ove possibile, la riapertura di almeno una corsia lungo l’intero tratto interessato;
  • migliorare la gestione del traffico nelle ore di punta.

Confidando in un vostro intervento tempestivo, porgo cordiali saluti

Roberto".

Lettera al Direttore

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