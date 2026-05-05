"I pomeriggi della Mozart", a Savona il concerto del Duo Davide Burani (arpa) e Stefano Pellini (organo)

Uno dei più importanti arpisti e uno degli organisti maggiori faranno tappa a Savona, nell’Oratorio dei Santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla di via Guidobono, venerdì 8 maggio alle ore 17,30.

Si tratta di Davide Burani (arpa) e Stefano Pellini (organo) che si esibiranno nell’ambito della rassegna “I pomeriggi della Mozart” organizzata dall’Associazione Mozart Savona in collaborazione con l’Associazione Allegro con Moto.

Lo spettacolo comprende musiche di J. S. Bach, Haendel, Gluck, Vivaldi, Massenet, Hasselmans, Donizetti.

Il pomeriggio è ad ingresso libero.

L’Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi.

Gli artisti

Davide Burani. Dopo il diploma di pianoforte presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova, si è diplomato in arpa presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma, dove ha conseguito anche il Diploma Accademico di secondo livello con il massimo dei voti e la lode.Da sempre ama insegnare il suo strumento e allo stesso tempo esibirsi in qualità di solista, in formazioni cameristiche e collaborando con orchestre (Filarmonica dell’Opera Italiana, Orchestra della Radio Svizzera Italiana, Filarmonica “Arturo Toscanini” di Parma, Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari di Palma de Mallorca, Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì, etc). Si è esibito in prestigiose sedi in Italia, in Europa (Svizzera, Francia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Regno Unito, Irlanda, Austria, Belgio) e nel mondo (Cina, Giappone e Africa). Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche per le etichette Velut Luna, La Bottega Discantica, Erga Edizioni Musicali, Map Edizioni Milano, Limen, SMC Records. Ha partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche e le sue interpretazioni sono state trasmesse più volte su Rai Radio Tre, Radio Classica, Radiotelevisione Svizzera Italiana, Radio Swiss Classica. Dal 2014 fino al 2021 ha fatto parte dell’Italian Chamber Opera Ensemble ed ha accompagnato il celebre baritono Leo Nucci nelle sue tournée internazionali. Ha tenuto masterclass presso Conservatori italiani ed esteri ed è titolare della cattedra di Arpa presso il Conservatorio “Peri – Merulo” di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.