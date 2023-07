Savona, un Daspo, un Tso, sanzioni per campeggio abusivo. Proseguono i controlli della municipale, intensificati nei nei fine settimana

Con l'estate e le maggiori presenze sul territorio del Comune si intensifica l'attività della polizia municipale che nell'ultimo fine settimana è stata impegnata con un super lavoro su più fronti. Sono 51 gli interventi totali fatti dagli uomini del comandante Igor Aloi tra sabato e domenica scorsa compreso un Daspo e un trattamento sanitario obbligatorio.

Nel dettaglio sono stati fatti 10 controlli legati al campeggio abusivo in spiaggia e in zone litoranee, due interventi via Trilussa per occupazione con degrado con segnalazione ad Ata per pulizia, tre interventi legati alla presenza di senza fissa dimora che bivaccavano in aree non litoranee o per segnalazioni legate al degrado urbano in genere e un intervento per lavaggio della biancheria con sapone sulla spiaggia libera via Nizza - Mercato' . Ci sono poi stati cinque interventi per soste irregolari, uno per camper in via Brilla e su due incidenti stradali, mentre via Montegrappa c'è anche stato il caso di una perosna che gettava acqua e rifiuti da edificio. Nel parcheggio di Villa Pizzardi, dove c'è stato un accoltellamento, sono stati fatti due interventi, altri cinque hanno riguardato sempre la zona litoranea, con 26 sanzioni e uno a Zinola con 9 sanzioni.

Ad un uomo ubriaco che si trovava sulla passeggiata delle Fornaci è stato sequestrato un cane (l'umo è stato sanzionato ed è stato emesso un ordine di allontanamento). Altri interventi hanno riguuardato l'ausilio alla chiusra del casello autostradale in seguito ad incidente , due posti di controllo e il sequestro di un'auto senza assicurazione.

"Vorrei sottolineare il fatto che la Polizia Locale svolge davvero un enorme lavoro – spiega l'assessore alla Sicurezza Barbara Pasquali - ed è impegnata su tantissimi e diversi fronti. Nonostante il Comando non sia ancora a pieno regime , sono stati assunti nuovi agenti recentemente, ma non bastano, si cerca di dare sempre una risposta ai cittadini. L'impegno da parte degli agenti è massimo e li ringrazio per il loro lavoro".