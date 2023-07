Savona, con la colletta dei capicassa della processione del Venerdì Santo acquistato un ecodoppler per la clinica Rossello

Da tradizione nella processione del Venerdì Santo, che quest'anno è tornata dopo sette anni di assenza, i capicassa fanno una raccolta fondi da destinare a fini benefici. Quest'anno con la cifra devoluta a fine processione è stato acquistato uno strumento medico per l'ecodoppler che si è deciso di destinare all' all'Hospice Misericordia S. Maria Giuseppa Rossello in via Naselli Feo a Savona.

La consegna del macchinario sarà fatta sabato 29 luglio alle ore 9 all'Hospice con il Priorato Generale delle Confraternite di Savona. La processione del Vnerdì Santo si tiene di regola ogni due anni ed è un vento unico a Savona.- Quest'anno è tornata dopo anni di assenza dovuti al covid e al mal tempo nelle giornate in cui era stata programmata. Infatti le casse lignee sono antiche, e tutelate dalla Soprintendenza, e la pioggia potrebbe danneggiarle seriamente.