Dramma di Corso Tardy & Benech, il funerale di Valentina Squillace venerdì 19 dicembre

Si terrà venerdì 19 dicembre alle 10 nella chiesa Santa Maria della Neve in via Saredo a Savona il funerale di Valentina Squillace, scomparsa dopo essere stata investita ieri da un camion in Corso Tardy & Benech.

Un ultimo commosso saluto per stringersi alla famiglia, agli amici, che hanno perso troppo presto la ragazza di soli 22 anni.

Nel frattempo proseguono le indagini della polizia locale coordinate dal Pubblico Ministero Chiara Venturi.

Gli agenti dopo aver acquisito la testimonianza della donna che era vicina alla studentessa universitaria iscritta alla facoltà di Giusprudenza nell'attraversamento pedonale tra via Servettaz e via De Amicis (e che ha fermato il mezzo pesante che non si era accorto dell'investimento), hanno lanciato un appello invitando le persone che possano aver visto qualcosa di contattarli.

Secondo quanto emerso un'altra donna ieri avrebbe trovato in un secondo momento il cellulare della giovane ma non sarebbe stata acquisita la testimonianza. Conoscere infatti il punto esatto dove può essere stato trovato potrebbe aiutare per ricostruire la dinamica.

La polizia locale comunque sta acquisendo le immagini della telecamera presente controllando la sequenza dei semafori in quel tratto.

Il camion infatti era ripartito con il verde nel centro di Corso Tardy & Benech ed era rimasto poi imbottigliato nel traffico proprio nei pressi delle strisce pedonali. La giovane che da via Servettaz si dirigeva verso la stazione avrebbe attraversato la strada con il semaforo verde ma il camion ripartendo non l'avrebbe vista.

Da lì il tragico impatto frontale e la 22enne che è stata travolta e trascinata per circa 50-60 metri.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'autista, italiano, iscritto nel registro degli indagati, è risultato negativo all'alcol test. Sono in corso controlli anche sul cronotachigrafo installato sul mezzo pesante (che è stato posto sotto sequestro). Il dispositivo elettronico è obbligatorio e registra automaticamente i tempi di guida, riposo, velocità e distanza.