Cronaca | 17 dicembre 2025, 13:25

Al volante con un tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito: denunciata una 40enne savonese a Bra

Ad allertare la polizia locale alcuni residenti, dopo che la donna aveva urtato due auto in sosta in una via periferica della città

Mentre stava effettuando alcune manovre a bordo della sua Volkswagen, una quarantenne originaria della provincia di Savona ha urtato due auto in sosta in una via della periferia della città. 

Alcuni residenti hanno immediatamente chiamato la centrale operativa della polizia locale di Bra e in pochi istanti è giunta sul posto una pattuglia che ha immediatamente notato lo stato psicofisico alterato della donna.

Sottoposta al controllo del tasso alcolemico con l’etilometro, è emerso un tasso 5 volte superiore a quello di 0.50 grammi al litro consentito dalla legge, fatto che ha comportato l’immediato ritiro della patente di guida e il deferimento della donna all'autorità giudiziaria per i reati di guida in stato di ebbrezza e per aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Redazione

