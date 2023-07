Il governatore Distrettuale Oscar Bielli incontra i 62 Lions Club del basso Piemonte e Liguria di ponente

Domenica 23 luglio si è svolto a Cherasco un importante incontro, che ha visto coinvolti tutti i 62 Lions Club del basso Piemonte e Liguria di ponente, che compongono il Distretto Lions 108Ia3.

Si è trattato del primo incontro tenuto dal neogovernatore distrettuale, Oscar Bielli, nominato nella recente convention internazionale Lions che si è tenuta a Boston. Bielli ha riunito per la prima volta il suo gruppo di lavoro composto da soci dei vari club, per assegnare i nuovi incarichi di coordinamento dell’attività di tutti i club, legati agli svariati obiettivi strategici di missione.

Nella squadra sono presenti i suoi più stretti collaboratori, tra cui Elena Bergallo, segretario, Claudio Incaminato, tesoriere, Antonio Morone e Antonella Nati, cerimonieri, Vincenzo Benza e Mauro Imbrenda, Vicegovernatori e, inoltre, i presidenti di zona: Liliana Picco, Elena Marcellino, Sergio Zavattero, Raffaella Ferrari, Raimondo Testa, Mario Chiarle, Danila Spirito, Fiorella Robba, Lorenzo Marensi, Silvana D’Aloisio e Aurelio Negro.

Gli obiettivi strategici che vede il Lions Club impegnato attraverso i suoi club e i suoi associati, sono legati a temi come: la vista, la salute, i giovani, la scuola e l’educazione, l’ambiente, la cultura ed il territorio, la fondazione internazionale LFIF, l’Informazione e l’Immagine.

All’evento di Cherasco, organizzato dal Lions Club Bra Host e coordinato egregiamente dal vicepresidente dello stesso club, Roberto Costamagna, hanno partecipato 175 soci tra cui, oltre il governatore Oscar Bielli accompagnato dalla moglie Anita, Roberto Fresia, past direttore internazionale, Claudio Sabattini, presidente del consiglio dei governatori, Virginia Civera, presidente distretta Leo, Giorgia Olivero, presidente Leo Club Bra Host, Riccardo Contato.

Per il governatore Oscar Bielli è stata l’occasione per dare i primi indirizzi strategici, mentre per i suoi collaboratori quella di attivare i contatti che saranno utili per il raggiungimento degli obiettivi a loro affidati e che dovranno essere coniugati dai club, in attività sul territorio di rispettiva pertinenza. Il prossimo mese di agosto servirà ad ognuno dei membri coinvolti per stilare i relativi piani operativi, che da settembre saranno poi declinati sull’intero territorio distrettuale.

"Nella parte organizzativa dell'organigramma che guiderà il distretto nell'anno sociale 2023/24 – ha detto Bielli - ho privilegiato la continuità che ci vede impegnati nella crescita associativa, nella gestione di service che ci avvicinino alle nostre comunità e alla gente, senza dimenticare la nostra visione internazionale. Particolare attenzione sarà riservata alla formazione dei soci per dare più efficienza e consapevolezza alla nostra azione”.