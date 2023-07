Auto in fiamme sull'Aurelia a Borgio Verezzi, intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco nella mattinata odierna, poco prima delle 9, sulla statale Aurelia nel rettilineo che collega Finale a Borgio Verezzi per un'auto dal cui cofano improvvisamente si sono alzate delle fiamme.

Un primo intervento pare sia stato effettuato dal personale di uno stabilimento balneare con un estintore, dopodiché gli uomini dei vigili del fuoco hanno provveduto a domare definitivamente il rogo alla messa in sicurezza dell'area. Nessuna conseguenza per gli occupanti, usciti per tempo dal veicolo.