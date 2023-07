Savona, grande successo per lo spettacolo teatrale su Pio VII (FOTO)

Grande afflusso di pubblico lunedì sera alla fortezza del Priamar per lo spettacolo teatrale "Non debemus, non volumus, non possumus" di Teatro Madness, promosso dalla Diocesi di Savona-Noli con il patrocinio del Comune e in beneficienza per l'Emporio della Solidarietà della Caritas. L'evento è stato organizzato dal tavolo di lavoro per il bicentenario della morte di papa Pio VII e sostenuto dalla Direzione dell'Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici, dagli uffici per la Pastorale del Tempo Libero e del Turismo e per la Pastorale Scolastica, dalla Direzione del Complesso Museale della Cattedrale e dalle confraternite cittadine.