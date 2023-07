Pontinvrea, sport e inclusività con la Mototerapia. Il Ministro Locatelli: "Ha effetti terapeutici" (FOTO)

Una festa di sport e amicizia. Come da tradizione Pontinvrea si è animata con la Mototerapia Nazionale. All'evento in programma nella giornata odierna ha presenziato il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Sotto il caldo sole dell'entroterra ligure, ragazzi con diverse fragilità hanno avuto l'opportunità di provare emozioni straordinarie, grazie alla Mototerapia ideata da Vanni Oddera, uno dei più rappresentativi freestyler italiani. Questa disciplina, sviluppata circa dieci anni fa, ha raggiunto una portata globale, facendo capolino anche negli ospedali e nelle case dei bambini durante la pandemia.

"Una giornata all'insegna dello sport e dell’amicizia - ha commentato il Ministro - I ragazzi con diverse fragilità, da soli o in gruppo, hanno la possibilità di vivere un'emozione straordinaria in grado di stimolare abilità e reazioni positive".

"L’esperienza in moto ha sui ragazzi effetti terapeutici, tra cui la riduzione della percezione del dolore e dello stress, oltre ad un aumento delle emozioni positive a discapito di quelle negative. Oggi è stata una giornata speciale e i sorrisi sul volto dei tanti ragazzi presenti a Pontinvrea e dei loro genitori ne è una conferma - ha concluso il Ministro Locatelli - Grazie di cuore a Vanni Oddera con cui ci rivedremo presto in occasione di EXPO AID 2023 a Rimini".