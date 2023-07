Savona, Silp Cgil omaggia Don Ciotti: "Solidarietà e vicinanza, grazie per l’attenzione dimostrata alla città"

“La lotta contro le mafie è un impegno innanzitutto culturale che parte dalla coscienza di ciascuno di noi, dalla consapevolezza del bene comune e della responsabilità di custodirlo e promuoverlo. Solo coscienze sveglie, vive, non addomesticate né anestetizzate, possono contrastare efficacemente le mafie e tutte le forme di complicità, inerzia e indifferenza che le favoriscono”.

Partendo da queste parole pronunciate da Don Luigi Ciotti, la Segreteria provinciale di Savona del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL interviene con un pensiero dedicato proprio al sacerdote fondatore di "Libera".

"Sull’onda, imperitura, di queste parole, di un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la criminalità organizzata, all’impegno per contrastare il degrado etico e sociale del Paese - si legge in una nota stampa - la Segreteria provinciale del SILP, sindacato della Polizia di Stato da sempre in prima linea per la tutela dei poliziotti, esprime profonda solidarietà e vicinanza, ringraziandolo per l’attenzione dimostrata alla città di Savona con la partecipazione alla prestigiosa rassegna culturale 'Parole Ubikate in mare'".