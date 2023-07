Schianto in bicicletta a Borghetto d'Arroscia, è morto il 18enne Dario Ferrari

È Dario Ferrari la vittima del drammatico incidente in bicicletta avvenuto nella notte tra il 27 a 28 luglio a Gavenola di Borghetto d'Arroscia.

Il ragazzo che viveva con la famiglia originaria dell'alta valle Arroscia a Leca d'Albenga e che frequentava l'Agrario di Albenga (parte dell'istituto Giancardi Galilei di Alassio), è morto a soli 18 anni a seguito di uno schianto in bicicletta.

Il giovane aveva trascorso la serata al Bar Marilena del paese e stava raggiungendo la sua abitazione quando è avvenuta la tragedia. Era stato ricoverato in condizioni disperate al Santa Corona di Pietra Ligure.

Nelle scorse ore è subentrata la morte encefalica e dopo un un periodo di osservazione è sopraggiunta la morte.

Lascia il papà Gabriele, la mamma Federica, la sorella Alice e il fratello Alessandro.

"Oggi per noi dell’Agrario è un giorno molto triste! Il nostro Dario ci ha lasciati! Ciao Darione, ci mancherai moltissimo! Io non dimenticherò mai la tua gentilezza, la tua disarmante simpatia ed il tuo essere un ragazzo ‘d’altri tempi’! Non muore mai chi riesce a lasciare un segno indelebile nel cuore degli altri… tu ne hai lasciato uno nel mio ed in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti! Ciao Darione!", scrivono i compagni sulla pagina Facebook dell'istituto.