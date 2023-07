Lega, Rixi: “Sulla provincia di Savona sono previsti importanti investimenti”

Non è un caso che per la festa della Lega Provinciale, alla quale ha partecipato anche il viceministro Edoardo Rixi, sia stata scelta come location uno stabilimento balneare.

Il partito di Salvini è uno dei più impegnati contro la Bolkestein. “Ci troviamo in uno stabilimento balneare e il nostro mare e le nostre aziende fanno parte della nostra vita quotidiana – spiega Rixi - quindi in questo momento vogliamo stare vicini anche a chi fa turismo e a chi aiuta questa regione in un momento in cui fare turismo è difficile anche dal punto di vista della m-obilità e infrastrutturale”.

“Ci sono molti investimenti sulla provincia di Savona prosegue Rixi - e ci saranno accelerazioni di vario tipo. Vedremo le novità già dalle prossime settimane e anche nel mese di settembre”.

Per la provincia di Savona, ormai non più zona solo industriale c'è la necessità di conciliare industria e turismo.

“Come forza politica di governo a livello nazionale e regionale dobbiamo di consentire a questa provincia di ritrovare una sua vocazione – afferma Rixi - che non sarà più solo industriale ma anche turistica e mettere insieme le esigenze del turismo e l'esigenza dell'industria è una combinazione difficile da ottenere ma che se si ottiene di ottima qualità è sicuramente vincente. Penso che investire in questa provincia sia importante perché è quella che nei prossimi anni avrà tassi importanti di crescita”.

In questa necessità di conciliare turismo e industria si colloca il rigassificatore di Vado, un tema che divide molto la popolazione.

“E' stata una scelta, e c'è stata anche una richiesta di parte, riguarda il ministero dell'Ambiente – spiega Rixi - ma credo non possano essere gli stessi che vogliono la transizione ecologica a fare poi le manifestazioni contro il rigassificatore. Se vogliamo adeguarci a quelli che sono gli obiettivi che il nostro governo si era impegnato a ottenere, abbiamo bisogno di carburante meno inquinanti, di dare continuità alle nostre industrie, ai nostri mezzi di trasporto e di rifornirci".

"Il tema del rigassificatore è uno dei più cruciali - prosegue - ma bisogna fare in modo che non diventi una palla al piede ma una possibilità di sviluppo. Questo credo che lo sarà perché vedo già molte aziende che sono interessate ad insediarsi a Vado. Gnl e idrogeno saranno due dei carburanti del futuro che andranno a sostituire il gasoli. Quindi da questo punto di vista avere uno nodo infrastrutturale come quello del porto di Savona e dell'area savonese tramite la Torino Savona, la Val Bormida e le linee ferroviarie con con nuovi investimenti di potenziamento rappresenta uno dei centri logistici più promettenti per il nostro Paese".

Sull'Aurelia Bis Rixi spiega che si sta lavorano alla parte mancante, per collegare la parte già in essere con il casello autostradale di Zinola.