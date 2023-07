Andora, ancora problemi con la fornitura di acqua: "Serbatoi per lo più vuoti dopo poco o non posizionati"

Non c'è proprio pace per i cittadini di Andora nella fornitura di acqua non salata per abitazioni e locali.

Dopo le segnalazioni provenienti di alcuni cittadini, intorno alle 12 di oggi (31 luglio, ndr) l'Amministrazione comunale ha infatti effettuato una ricognizione sul territorio comunale per verificare il procedere del piano di sostegno all'emergenza previsto da Rivieracqua mediante la distribuzione di tredici cisterne.

Sul totale di tredici serbatoi previsti "quattro risultavano vuoti, cinque non risultavano collocati e quattro avevano ancora acqua", spiega il sindaco Mauro Demichelis allegando tanto di video dimostrativo.