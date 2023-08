Calice Ligure, conclusi i lavori di consolidamento del ponte sulla Sp46 per Eze

Sono terminati in questi giorni i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del ponte che dal capoluogo del comune di Calice Ligure porta, attraverso la Sp46, alla frazione di Eze.

L’occasione è stata utile per porre inoltre rimedio anche ad alcuni problemi di regimazione delle acque piovane che interessavano l’edificio adiacente e per mettere in maggiore sicurezza i muretti laterali alla careggiata stradale con l’aggiunta di una ringhiera e per riparare alcune parti mancanti degli stessi muri.

"Ringraziamo la Provincia di Savona per l’attenzione rivolta al nostro ponte e la ditta Geo Tecna di Alberto Chiarelli per il lavoro svolto" affermano dal Comune calicese.