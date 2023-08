Toirano, il comune sostiene gli affitti delle famiglie in difficoltà

Anche quest’anno l'amministrazione comunale di Toirano guidata dal sindaco Giuseppe De Fezza è riuscita a fornire sostegno ad alcune famiglie del proprio comune, in difficoltà con il pagamento degli affitti.

Con Delibera della giunta n. 20 del 14/03/2023 era stato approvato il bando sostegno locazioni 2023 a cui i cittadini hanno potuto partecipare. Le domande in totale sono state 29, di queste, 25 famiglie sono già state liquidate, le 4 rimanente non sono risultate idonee in quanto già fruitori di altri contributi statali.

"Quest'anno siamo riusciti ad avere a disposizione circa 30.800,00 euro da distribuire alle famiglie in difficoltà. Di questa somma parte è stata assegnata da Regione Liguria con il fondo Regionale Affitti, e parte sono risorse che il comune aveva in cassa rimaste non utilizzate. A fronte delle domande presentate siamo soddisfatti di aver sostenuto la maggior parte dei richiedenti. I controlli effettuati hanno decretato che 4 famiglie non erano idonee, ma sappiamo sono già supportate da altri fondi nazionali", commenta l'assessore alle Politiche Sociali Denise Aicardi.

"Il compito di un'amministrazione attenta è quello di osservare continuamente l'andamento della crisi economica che ha colpito molte famiglie ed utenti dopo la crisi Covid-19. Sappiamo che la ripresa dalla pandemia è stata, per alcuni, molto difficile, e ancora oggi si fa fatica tra il caro bollette e il lavoro precario. Noi, come da sempre cerchiamo di essere presenti, e ogni qualvolta possibile, mettiamo a disposizione risorse e personale per cercare di dare supporto a chi, oggi, può aver bisogno", conclude il sindaco De Fezza.