Tpl pubblica il bando per assumere nuovi autisti di bus e scuolabus

Scade il 10 agosto alle 9 il bando pubblicato da per formare la graduatoria da cui attingere i nuovi autisti. A questo proposito la La Faisa/Cisal informa che saranno attivi i corsi di formazione gratuita per la selezione di operatore di esercizio (autista di autobus di linea, noleggio e scuolabus) di Tpl.

Per aderire alò bando sarà opportuno compilare esclusivamente online l’apposito modulo all’indirizzo www.tpllinea.it ed essere in possesso di patente DE e CQC in corso di validità. I corsi con personale qualificato si terranno presso la sede provinciale in via Buonarroti 9r a Savona.