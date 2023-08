Nella serata di sabato 5 agosto a Savona alla festa del mare alle Fornaci arriva dal mare la Madonna della Neve in occasione della festa patronale.

La statua, portata da un gozzo, sarà scortata da altre barche. Una volta sulla battigia, dallo Scaletto verrà portata in processione sino alla chiesa di via Saredo per la funzione religiosa.

Si tratta di un momento significativo non solo per il quartiere Fornaci anche per tutta la città.