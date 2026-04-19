Albenga, il 25 aprile appuntamento con il tradizionale “Concerto della Liberazione”

Lo spettacolo, che si terrà, come ormai consuetudine, ad Albenga, nei Giardini Pubblici “Libero Nante” di Viale Pontelungo, con inizio alle ore 18,00, è il momento di riflessione che ogni anno il professor Nicola Nante dedica alla memoria del padre, Libero Nante (medico, imprenditore, patriota), fondatore, insieme alla madre, Maria Rosa Zunino, della Clinica San Michele.

"Quest’anno ricorre l’81° anniversario della Liberazione, festa di tutti, ora quanto mai, che tutte le componenti sociali devono stringersi “a coorte” per affrontare gli attuali momenti di difficoltà economica ed i venti di guerra che lo scenario internazionale fa soffiare - spiegano dall'organizzazione - non a caso il Concerto si svolge sotto l’egida dei principali Club Service operanti nella zona, dal Rotary (Club di Alassio e di Albenga), al Lions (Club Albenga Host e Garlenda Val Lerrone), allo Zonta (Alassio-Albenga), alla Fidapa-BPW (Sezioni di Albenga e di Alassio) per rievocare la feconda stagione che, a partire dal 25 aprile 1945, ha visto la rinascita democratica del nostro Paese, simboleggiata dalla Costituzione Repubblicana, frutto della Resistenza, ed il “miracolo economico” di cui è stata capace la generazione dei nostri padri".

L’iniziativa integra il corposo programma comunale, che inizierà la sera del 24 aprile con una fiaccolata lungo il tracciato delle pietre d’inciampo commemorative delle 59 Vittime della Foce del Centa. Nel corso della mattinata del 25 aprile, alle 9,00, S. Messa in Cattedrale, poi la deposizione di fiori al Monumento ai Caduti in Piazza IV Novembre, la manifestazione in Piazza del Popolo con l’orazione dell’On. Emanuele Fiano, il corteo con l’accompagnamento del Corpo Bandistico “G. Verdi”. Alle ore 18,00 l’esibizione dell’Accademia Musico-Vocale Ingaunia “E. Marcelli”, introdotta da autorità comunali, regionali e nazionali: essa intonerà brani del repertorio classico, oltre ai tradizionali inni patriottici ed ai canti del periodo storico della Liberazione. Al termine del Concerto, la Direzione della Casa di Cura “San Michele” offrirà, nel suo vicino Parco, con accesso da Via Valle d’Aosta, una “Apericena ingauna” (rivisitazione di piatti e prodotti tipici del territorio), con accompagnamento musicale del Duo Bruno e Olinda (lei premiata cantante dialettale, i cui nonni furono tra le Vittime della Foce del Centa).

Il tutto, ovviamente, se le condizioni meteorologiche lo renderanno possibile.