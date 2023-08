Il sindaco di Savona incontra i residenti che lamentano il degrado a Santa Rita e corso Tardy e Benech

Piazza Maestri dell'artigianato e l'ex area canina da Piazza delle Nazioni. Sono i problemi di sempre nel quartiere di Santa Rita dove ci sono bivacchi, sbandati, spesso ubriachi. Una convivenza sempre più problematica con i residenti che durante l'estate diventa ancora più critica, con persone che vengono da fuori e stazionano a Savona.

Sono le principali segnalazioni fatte ieri dai residenti del quartiere di Santa Rita e zona corso Tardy e Benech in un incontro in Comune questo pomeriggio. Molte le critiche e le lamentele e qualche proposta, come quella di recintare piazza Maestri dell'artigianato o di farci un orto urbano, curato dai cittadini.

“Piazza Maestri dell'Artigianato è un problema che si è acuito soprattutto negli ultimi due mesi – spiega il sindaco Marco Russo – un problema di cui è al corrente anche la Caritas e che, con gli altri, stiamo cercando di affrontare. L'incontro ha consentito di stabilire un contatto tra residenti e Caritas che permetterà di indirizzare meglio il lavoro che stiamo facendo".

"Da parte dei residenti - prosegue Russo - è nata la necessità di riprendere attività che permettano di presidiare gli spazi che nel rapporto con i quartieri è diventata fondamentale. A breve partiranno i lavori di piazza Maestri dell'Artigianato. Siamo un po' preoccupati per la situazione e per il disagio che c'è dietro, che è come una mina che separa le persone dai luoghi e minaccia i rapporti sociali. Ci sono poi forme di disagio per le quali dovrà essere coinvolta l'Asl”