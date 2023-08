Tecnologia, sostenibilità, food & weellness le nuove tendenze dell’ospitalità turistica: la ITS Academy Turismo di Bra offre un percorso dedicato

AAA nuovi Hospitality Manager cercasi. Tradotto: le imprese dell’accoglienza turistica, dal food alla cultura, richiedono nuovi profili professionali per colmare il forte gap tra le competenze ricercate dalle aziende del settore e quelle attualmente disponibili nel mercato del lavoro.

Roero, Langhe e Monferrato fanno da capofila a questa nuova “emergenza”, soprattutto in ambito Ho.re.ca., un settore che sta letteralmente ridefinendo gli spazi di accoglienza in modo flessibile, al fine di offrire un'esperienza più dinamica e flessibile, in linea con i nuovi trends dell’ospitalità.

Tra i percorsi di alta formazione della ITS Academy Turismo, il biennio di Hospitality Manager in partenza da ottobre nella sede cuneese di Bra, in piazza Giolitti n. 8, funge da mediatore eccellente tra la call espressa dal mercato e il restyling delle competenze del management ricettivo.

L’alta specializzazione di questa riqualificazione professionale spalanca altresì i confini di ricaduta occupazionale, che vanno dal business alberghiero ed extra-alberghiero, al food & beverage, al front-office culturale ed enogastronomico, al wellness, fino a meeting ed eventi.

PER SAPERNE DI PIU’

https://its-turismopiemonte.it/hospitality-manager/

CONTATTI

info@its-turismopiemonte.it