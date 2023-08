Andora: grande successo per l’omaggio a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino (FOTO)

Dopo il successo dei primi incontri del mese di luglio, che hanno avuto come ospiti Antonio Padellaro e Giorgio Baietti, Christine Enrile curatrice della rassegna Sguardi Laterali Incontri ha presentato ieri sera un incontro speciale dedicato a Libereso Guglielmi, nel centenario dalla nascita di Italo Calvino.

In apertura sono stati presentati i libri "Diario di un Giardiniere Anarchico" e "L’erbario di Libereso", pubblicati dalla casa editrice Pentagora e curati da Claudio Porchia, che ha accompagnato Libereso negli ultimi dieci anni della sua intensa attività. Il giornalista ha affascinato il pubblico raccontando la storia di due personaggi, Libereso e Calvino, che si sono incontrati in un periodo particolarmente significativo della loro esistenza. Uno dei più grandi scrittori del novecento come Italo Calvino ha conosciuto un singolare, intelligente e geniale giardiniere, chiamato da Mario Calvino, a lavorare come stagista nella Stazione Sperimentale di piante tropicali che aveva aperto presso la sua villa a Sanremo. Italo non può fare a meno di notare quel giardiniere, strano perfino nel nome, Libereso, che oltre che per la passione per la natura, aveva ereditato dai suoi genitori lo spirito anarchico e il vegetarianesimo. L'osservazione attenta del comportamento di Libereso Guglielmi ha spinto Calvino ad immortalarlo in un meraviglioso racconto, "Un pomeriggio, Adamo" che, nella notte magica di Andora è stato letto magistralmente dal bravissimo attore Christian Gullone.

Al termine della lettura, il sindaco e l’amministrazione comunale di Andora hanno consegnato alla famiglia di Libereso, presente all’incontro, una targa in ricordo dell’impegno di Libereso a difesa della natura e sostenitore di una alimentazione, dove fiori ed erbe spontanee hanno un ruolo di grandi protagonisti.

E a fine serata, il pubblico è stato coinvolto in un’esperienza sensoriale che recuperava la lezione di Libereso ed il suo amore per i fiori, con un assaggio di gelati e sorbetti realizzati con fiori eduli a cura di Raverabio di Albenga e Gelateria Perlecò di Alassio.

Una serata emozionante, che ha registrato il tutto esaurito ed è terminata con grandi applausi per tutti i protagonisti dell’incontro/spettacolo.