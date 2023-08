Bando di Rigenerazione Urbana, Dego candida il restyling di piazza Emilio Botta

Il comune di Dego pensa alla riqualificazione di piazza Emilio Botta e candida il progetto al bando regionale di Rigenerazione Urbana. Da sempre un punto di aggregazione e luogo di vita civica, la piazza sarà sottoposta a importanti interventi volti a migliorarne l'aspetto e la funzionalità, rendendola un vero e proprio cuore pulsante per il paese. Il costo dell'operazione è stato stimato in 250mila euro.

Uno dei principali cambiamenti riguarderà la pavimentazione del tratto pedonale, che verrà sostituita con una raffinata pavimentazione lapidea. Tale intervento non solo garantirà una maggiore durabilità nel tempo, ma contribuirà a dare un nuovo volto alla piazza, accogliendo i visitatori con un'atmosfera elegante e accogliente.

Il progetto prevede anche la realizzazione di una fontanella pubblica a raso che permetterò ai cittadini di godere di momenti di refrigerio durante le calde giornate estive, trasformando la piazza in un punto di riferimento per le attività all'aria aperta. Ma le novità non si fermano qui. Un suggestivo pergolato in legno e metallo sorgerà nella piazza svolgendo una duplice funzione: da un lato, sarà un elemento di arredo che impreziosirà l'ambiente, dall'altro, costituirà una confortevole seduta, promuovendo l'incontro e la socializzazione tra i residenti.

Nell'ambito del progetto di riqualificazione, l'attuale edificio destinato a bocciofila, anch'esso oggetto di una profonda trasformazione, verrà riconvertito in un punto espositivo. Un rivestimento in legno di alta qualità donerà un tocco di modernità ed eleganza all'edificio, mentre alcune modifiche alle bucature esistenti garantiranno l'adeguamento alle nuove esigenze di spazio espositivo.