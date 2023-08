Grave carenza di organici in provincia, Silp Cgil: "Mancano poliziotti, chi c'è è ormai prossimo alla pensione"

"Sono state udite le grida di allarme lanciate lo scorso 12 luglio dal Silp Cgil in tante piazze italiane per denunciare la grave situazione che stanno vivendo migliaia di poliziotti, che ogni giorno tutelano il cittadino dalle derive sociali e corrono in soccorso di chi ha più bisogno. Purtroppo, tutto questo, avviene in un quotidiano, costante peggioramento delle loro condizioni di lavoro. Non solo a livello economico, con un contratto scaduto da anni, con stanziamenti irrisori per affrontare l’emergenza, ma anche e soprattutto a livello di benessere lavorativo. Un diritto di tutti i lavoratori. Un diritto irrinunciabile e invece si chiede costantemente il ricorso a prestazioni straordinarie per affrontare l’ordinario".

Così, attraverso una nota stampa, la Segreteria provinciale di Savona del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil.