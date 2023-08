Sole, mare e un buon libro sotto l'ombrellone

Divertente, tenero, ma anche pienamente rispondente dell’epoca in cui è ambientato. “Manuale per signorine in cerca di un marito (ricco)” è il libro giusto per i momenti di relax che l’estate può regalare.

L'autrice Sophie Irwin ci porta a Londra, dove troviamo Kitty Talbot, una giovane donna in cerca di fortuna. O meglio, ha bisogno di un marito che possieda una fortuna. È il 1818, dopotutto, e solo gli uomini hanno il privilegio di poter accumulare ricchezze. Abbandonata dal fidanzato tre mesi prima del matrimonio, senza soldi per pagare i debiti di gioco di suo padre, è destinata, con le sue quattro sorelle, ad una rovina sicura.

Ma Kitty non si è mai tirata indietro di fronte alle sfide e decide di affrontare il campo di battaglia più pericoloso di tutti: la Stagione londinese, il periodo dell’anno in cui avviene il debutto in società. Sa bene che il rischio fa parte del gioco ed è assolutamente risoluta a trovare uno scapolo ricco per salvare la famiglia Talbot dalla miseria. Ha solo dodici settimane di tempo e deve usare ogni grammo di astuzia e ingegno che possiede. L’unica cosa che non prevede è Lord Radcliffe. Da vero uomo di mondo, Radcliffe vede Kitty per la cacciatrice di fortune che è in realtà, ed è determinato a mandare all’aria i suoi piani a tutti i costi. Ma il destino ha altri progetti.

Non voglio raccontarvi troppo della trama, perché è davvero bello venire stupiti dalla lettura di questo romanzo. Scorre fluido, con un tocco di modernità che non guasta e quel lieto fine da favola che fa sempre bene al cuore. Ha tutti gli ingredienti al posto giusto, insomma. Che volete di più?