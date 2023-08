Savona, ritornano gli operai nei cantieri di piazza Diaz e del teatro Chiabrera

Da alcuni giorni sono tornati gli operai in piazza Diaz dove è in corso il restyling della piazza e interventi all'interno del teatro Chiabrera.

Lavori che da un po' di tempo procedono a singhiozzo, con conseguenti disagi per la città.

Il caso dei cantieri fermi in piazza Diaz era stato sollevato la settimana scorsa dal consigliere comunale di PensieroLibero.zero Fabio Orsi dopo che il sindaco Russo, in un suo intervento, aveva spiegato che i ritardi erano da attribuire ad alcune prescrizioni della Soprintendenza.

Orsi, dopo un accesso agli atti aveva ricostruito la vicenda del cantiere aveva dichiarato che i ritardi non avevano nulla a che fare con la Soprintendenza e l'impresa oltre a non avere operai al lavoro “non pianifica nemmeno gli approvvigionamenti”, aveva detto (leggi QUI).

Poi la ripresa dei lavori pochi giorni fa.

L'intervento si sarebbe dovuto chiudere a settembre ma i tempi si prospettano più lunghi. Tra i fattori che fanno slittare i tempi, c'è stata anche una variante in corso d'opera per nuovi interventi legati all'impianto elettrico all'interno del teatro.

Durante l'esecuzione dei lavori era emersa infatti la necessità di fare interventi non compresi nell'appalto e che riguardano modifiche al progetto originario della parte elettrica come l'installazione di un sistema di regolazione elettronica delle luci della sala più sofisticato di quello previsto, la realizzazione di un unico quadro elettrico centrale ma anche la sostituzione di una porzione di canna fumaria e la parte inferiore del camino, risultata ammalorata e non rilevabile in fase progettuale.

Per i maggiori lavori è stato previsto un allungamento dei termini di consegna di 30 giorni e con una ulteriore spesa di 59.213 euro.