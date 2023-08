Savona, danneggiata per la quarta volta l'opera di Imelda Bassanello ai giardini di via Verdi

Ancora un atto vandalico in via Verdi a Savona ai danni dell'opera dell'artista Imelda Bassanello che raffigura i bambini in girotondo.

I vandali hanno danneggiato le figure che lo compongono, il gruppo di sculture in legno, tipiche dell'artista, staccando la testa o le mani.

Purtroppo l'opera è stata spesso bersaglio dei vandali. Nel febbraio 2022 era stata la stessa artista che, andando in via Verdi per vedere la scultura, l'aveva trovata danneggiata e in quell'occasione, in un post su Facebook, aveva spiegato che era la terza volta che l'opera artistica veniva danneggiata.

In quel caso l'artista aveva detto che, oltre al gesto vandalico a turbare ancora di più era "il silenzio generale" che aveva accompagnato il gesto, ma non si era lasciata scoraggiare e aveva aggiustato l'opera.

Imelda Bassanello era stata vincitrice della seconda edizione del bando Giardini d’artista, che prevedeva l'installazione della sua opera ai giardini di Villapiana. L'opera si intitola “Girotondo intorno al mondo” e raffigura otto bambini di legno colorato, nello stile che caratterizza le opere di Bassanello.