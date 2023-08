Savona, a Parole Ubikate lo scrittore Maurizio De Giovanni presenta il romanzo "Sorelle. Una storia di Sara"

A Parole ubikate ritorna lo scrittore di noir italiano più apprezzato e venduto in Italia, autore delle fortunate serie di romanzi con protagonisti il commissario Ricciardi, i bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre, dalle quali sono state tratte serie televisive Rai di grande successo.

Martedì 8 agosto alle ore 21,15 in Piazza Sisto IV a Savona incontro con lo scrittore Maurizio De Giovanni e presentazione del romanzo "Sorelle. Una storia di Sara" (Rizzoli).

Introduce Renata Barberis; Letture a cura dell'attrice Margherita Sirello; Frammenti musicali a cura della flautista Silvia Schiaffino.

Ingresso gratuito Nell'ambito della rassegna Parole Ubikate in mare, a cura della libreria UBIK e del Comune di Savona, con il sostegno di BPER Banca.

Una nuova indagine per l'ex agente segreto Sara Morozzi, scaturita dalla penna di De Giovanni.

La trama

Teresa, l'agente a capo dell’Unità segreta dei Servizi, è in pericolo di vita. Così comincia una forsennata corsa contro il tempo. La sua amica fraterna Sara dovrà scavare dentro tutto ciò che sa di lei.

Testo per esteso:

Teresa Pandolfi ha esagerato: questo pensa chi l’ha rapita. La sfacciata, attraente bionda a capo dell’Unità segreta dei Servizi deve essere fatta fuori. Per Sara è più di un'amica, o una collega: è come una sorella. Quindi dal giorno in cui non le risponde a un messaggio, ha capito: Teresa è in pericolo di vita.

Così comincia una forsennata corsa contro il tempo. Sara dovrà scavare dentro tutto ciò che sa di lei, tornare alle indagini di ieri, collegarle a quelle di oggi. Ma dovrà soprattutto schiudere lo scrigno dei ricordi, anche i più minuti, all’apparenza insignificanti, che ognuno di noi cela a propria insaputa in fondo al cuore.