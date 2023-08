Pd Liguria, raccolta firme per il salario minimo in tutte le Feste dell'Unità: “Basta rinvii”

“L’estate militante del Pd Ligure sarà impegnata nella battaglia per l’approvazione della proposta di legge delle opposizioni sul salario minimo. In tutte le nostre Feste dell’Unità, i militanti PD raccoglieranno firme per sostenere la proposta di legge, così come i circoli territoriali e le federazioni provinciali organizzeranno la raccolta firme nei paesi e nei quartieri delle città della nostra regione”. Così Davide Natale, segretario regionale del Partito Democratico della Liguria, annuncia le azioni che in Liguria seguono l’appello del Partito Democratico nazionale e delle opposizioni a organizzare raccolte firme a sostegno della proposta di legge sul salario minimo.

“Le destre e il governo - aggiunge Natale - stanno cercando di affossare la proposta di legge, hanno vergognosamente tirato la palla in tribuna votando un rinvio dell’esame della proposta al mese di ottobre. Noi crediamo fermamente che i temi dei bassi salari e del lavoro povero vadano affrontati subito, senza rinvii”.

“In questi mesi lo abbiamo ribadito più volte, anche di fronte alle scelte del Comune di Genova che come il peggiore dei privati chiedeva ai giovani di lavorare gratuitamente in biblioteche e musei - afferma Simone D’Angelo, Segretario Pd Genova -. Per questo la raccolta delle firme sarà un'occasione per ribadire che il lavoro deve essere pagato e che sotto i 9 euro all'ora è sfruttamento. Lo faremo nei nostri circoli e nelle nostre feste, a partire dall'11 agosto a Rossiglione".

“Promuoviamo e ci impegniamo, a livello provinciale, nella raccolta firme a sostegno della proposta di legge delle opposizioni sul salario minimo a partire dalle Feste dell’Unità dove inizieremo a raccogliere le adesioni - sottolinea Iacopo Montefiori, coordinatore provinciale spezzino del partito -. Nei prossimi giorni coinvolgeremo anche i circoli territoriali per garantire la più ampia diffusione”.

Anche da Savona il segretario provinciale Emanuele Parrinello assicura: “Lavoreremo per raccogliere il massimo numero possibile di adesioni alla proposta di legge sia nel corso delle iniziative e dei volantinaggi dell'estate, sia direttamente nei circoli nei loro momenti di apertura, sia nell'ambito della Festa dell'Unità, che si terrà a Lavagnola dal 7 al 10 settembre”.

Per Cristian Quesada, segretario PD Imperia, “l'estate militante sarà l'occasione per coinvolgere i sostenitori del Partito Democratico e i cittadini imperiesi a sostegno della proposta di legge sul salario minimo. Partiremo nei circoli con la raccolta firme già da lunedì 7 agosto”. “Nel Tigullio – fa il punto Alessio Chiappe, segretario della federazione locale - la raccolta di adesioni si svolgerà nella prossima settimana sulla Festa di Federazione a Lavagna dal 9 al 15 agosto e proseguirà sulla Festa di Riva Trigoso dal 22 al 28 agosto e nei circoli del territorio. Sarà una grande mobilitazione“.

Il PD Ligure sarà impegnato su tutto il territorio per supportare il lavoro parlamentare e per fare conoscere proposte che riguardano da vicino milioni di italiani.