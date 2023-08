Mercato civico di Savona, al via i lavori per l'allaccio alla rete elettrica in attesa del motore

E' finalmente arrivata la comunicazione per l'attivazione del nuovo allaccio al Mercato civico di via Giuria destinata all'impianto di condizionamento, in attesa del motore che permetterà di attivare i condizionatori.

L'incarico del nuovo allaccio per la potenza dell'impianto di climatizzazione, è stato affidato dal Comune alla Nova Aeg. “A breve ci saranno i lavori per l'allaccio – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi – e siamo aspettiamo che arrivi la macchina del motore”.

Le risorse per l'impianto di condizionamento erano state liberate dalla precedente giunta, nel 2020, con una variazione di bilancio di 240.000 euro). Era poi partito l'iter di progettazione, fino all'approvazione del progetto definitivo lo scorso anno, con la Giunta Russo.

I lavori di installazione degli split sono stati fatti a maggio ma si sono fermati in attesa dell'allaccio alla rete elettrica (ora arrivato) e del motore per i condizionatori che dovrebbe arrivare entro il mese di agosto.