Albenga piange la scomparsa di Eligio Pizzorno, il sindaco: “Era buono e onesto. Si chiude un pezzo di storia albenganese”

Lutto ad Albenga per la scomparsa di Eligio Pizzorno, titolare per anni dell’edicola in Piazza del Popolo, fece parte dell’Amministrazione comunale e fu presidente dell’ospedale Santa Maria di Misericordia.

Il sindaco Riccardo Tomatis e l’amministrazione si stringono intorno alla famiglia in questo momento di dolore. “Eligio era una persona buona, corretta, onesta – afferma il primo cittadino -. Un gran lavoratore che ha messo sempre la famiglia al primo posto. Eligio è stato un vero e proprio punto di riferimento per molti ad Albenga. Sempre pronto a dare una mano e a scendere in campo per tutti quegli ideali ai quali credeva fortemente”.

“Grande tifoso della Sampdoria, era una persona di cuore, allegra, scherzoso e intraprendente. Con la sua morte si chiude un pezzo di storia albenganese. In questo momento di dolore – conclude - ci stringiamo intorno alla moglie Giovanna, ai figli Gianpaolo e Gianfranco e ai famigliari tutti”.

Il rosario sarà recitato questa sera, lunedì 7 agosto, alle 17.30 nella camera ardente dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, mentre i funerali si terranno domani, martedì 8 agosto, alle 15.30 a Casanova Lerrone, nella chiesa parrocchiale di S.Antonio.