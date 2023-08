Manutenzione alle condotte dei pozzi "ex Diano", mercoledì 9 agosto possibili disagi ad Andora

Sarà un mercoledì 9 agosto all'insegna dei possibili disagi per le utenze della rete idrica andorese sulla sponda destra del torrente Merula.

Rivieracqua eseguirà alcune opere di manutenzione alle condotte di adduzione dei pozzi "ex Diano" presenti sul territorio comunale, le quali richiederanno l'esecuzione di alcune manovre di rete a partire dalle ore 6 che comporteranno possibili cali di pressione e, in alcuni casi, la temporanea sospensione dell'erogazione dell'acqua alle utenze sulla sponda già detta sino al pomeriggio dello stesso giorno.

"Alla ripresa del servizio non si escludono casi di opalescenza che, progressivamente, tenderanno a scomparire - avverte l'azienda - Ci scusiamo per il disagio arrecato all'Utenza, precisando trattarsi di interventi necessari ed urgenti per garantire la continuità del servizio idropotabile".