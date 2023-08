Savona, i dipendenti della ditta di pulizie che ha l'appalto del Comune senza stipendio da marzo

I lavoratori della cooperativa Easy Clean che si è aggiudicata in bando per le pulizia negli uffici Comunali, sono in stato d'agitazione per un ritardo nel pagamento degli stipendi. Questa mattina c'è stato un incontro in Prefettura con sindacato, ditta e Comune nel quale è stato dichiarato lo stato di agitazione.

“A inizio anni ci sono stati dei cambi nell'appalto ed è subentrata la Easy Clean, con contratto in scadenza a febbraio – spiega Margherita Arleo di Cgil Filcams – Ci sono stati dei problemi nelle competenze spettanti ai sei lavoratori e abbiamo chiesto questo incontro. Il Comune ha fatto i passaggi necessari, con i relativi solleciti, ma purtroppo non abbiamo avuto le risposte che ci aspettavamo. Abbiamo dovuto dichiarare lo stato di agitazione”.

L'azienda ha preso l'impegno di sanare la situazione che verrà monitorata fino a settembre ma, spiega la Filcams Cgil “se non avremo risposte concrete scatterà la mobilitazione”.