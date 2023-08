Tenta di scippare un'anziana in centro ad Alassio: malvivente prontamente messo in fuga

E' stato prontamente messo in fuga dall'intervento tempestivo dei carabinieri e dalla resistenza della vittima un malvivente che, intorno alle 18.50 di oggi (9 agosto, ndr), ha cercato di scippare un'anziana in via Conceria, nel centro di Alassio.

Secondo le prime ricostruzioni, all'anziana avrebbero cercato di strappare con la forza un prezioso indossato. Nessun bottino è però stato colto dai malintenzionati.

Per la signora pare solamente tanto spavento e qualche lieve trauma, che hanno verificato i militi della Croce Bianca alassina mentre le Forze dell'Ordine si sono attivate per ricostruire la vicenda.