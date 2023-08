Savona, gli rubano il borsello nel parcheggio di un supermercato e gli svuotano il conto in banca

È bastato un attimo di distrazione, la macchina non chiusa per portare il carrello a posto e i ladri gli hanno portato via il borsello.

Vittima un anziano che aveva appena concluso ieri di fare la spesa al supermercato Lidl di via Nizza e si è accorto solo dopo essere tornato a casa che non c'era più.

A raccontarlo la figlia sui social anche per cercare di sensibilizzare e stare attenti.

"È stata una questione di un attimo. Mio papà ha lasciato il borsello in auto e gli hanno preso il borsello dal sedile - spiega - Hanno trovato il pin e hanno poi svuotato il conto. Secondo me era tenuto sotto controllo".

Subito è scattata la denuncia in Questura però nel frattempo il ladro aveva già effettuato prelievi con il bancomat e la carta di credito (uno di 1000 euro) e effettuato anche quattro pagamenti in due attività commerciali del centro. A nulla è bastato poi bloccarle entrambe.

Il borsello è stato poi trovato, tramite l'app per cercare il cellulare, in un cassonetto della plastica in via Pertinace. Tutto era presente all'interno tranne le due carte.

Secondo quanto ricostruito si tratterebbe di una persona sulla quarantina, con l'accento straniero e la pelle chiara, ben vestito e con indosso un cappello e gli auricolari.

"Questi maledetti individui 'puntano' le loro vulnerabili vittime, magari anziane e fragili, senza alcun rispetto e scrupolo. Fate attenzione ed avvisate i vostri famigiari e conoscenti di stare sempre all’erta, specialmente quando sono soli. È importante. I miei genitori sono avviliti, demoralizzati e preoccupati" conclude la figlia.