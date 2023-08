Rigassificatore, la posizione della stazione di rilancio nella piana agricola di Valleggia lascia perplessi gli agricoltori

L'emersione dei dettagli del progetto per il nuovo rigassificatore che nella seconda metà del 2026 entrerà in funzione nel savonese, dalla costa alla Val Bormida con un impianto che attraverserà cinque Comuni, solleva sempre più prese di posizione.

L'ultima in ordine temporale, dopo quelle del mondo politico in particolare dei giorni scorsi, arriva dagli agricoltori di CIA provinciale Savona, che mettono nel mirino in particolare l'installazione permanente di una stazione di controllo e rilancio in località Gagliardi, nella piana agricola di Valleggia.

Gli agricoltori ricordano come si tratti infatti di "una delle ultime piane costiere agricole della Liguria e che la realizzazione permanente di tali infrastrutture porterebbe ad un ampio consumo di terreno agricolo della piana stessa e delle sue attività agricole", segnatamente per le opere a terra ad essa collegate "introducendo nuovi vincoli che ne limiterebbero l’utilizzabilità agricola ed il valore", anche quello simbolico e la fama che essa vanta in tutta Europa.