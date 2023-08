Stagione estiva ad Albissola Marina, Schelotto: "Risultati più che positivi"

Un 2023 che, nonostante le mille difficoltà presenti a partire dal caro vacanze e dall’inflazione generalizzata, segna dati più che positivi ad Albissola Marina nei primi mesi dell’anno, così come sottolineato dai dati raccolti presso l’ufficio IAT (Informazione ed Accoglienza Turistica) sito in Piazza Lam.

Stando alle statistiche della prima parte dell’anno (febbraio - luglio), mesi in cui l’ufficio è rimasto aperto per tutti i weekend e ponti, le persone entrate a chiedere informazioni su Albissola e non solo, superano abbondantemente le 2.200 unità con le nazionalità più disparate. A farla da padrona sono ovviamente gli italiani con una provenienza prevalentemente dalle grandi regioni del nord Italia ma importanti segnali arrivano anche dal comparto stranieri con arrivi da Francia, Germania, Svizzera, Olanda, Spagna e Danimarca e addirittura da fuori Europa.

Grande soddisfazione espressa da parte del consigliere delegato al Turismo e al Marketing Territoriale Enrico Schelotto che commenta: “Un lavoro importante sul quale ho voluto puntare fin dal mio insediamento in amministrazione. Sono fortemente convinto che una destinazione turistica debba lavorare molto sia sulla parte di eventi e manifestazioni, sulle quali peraltro non ci risparmiamo affatto visto il fitto calendario, ma soprattutto lavorare su una strategia ben definita e a lungo termine”.

“Questi dati sono davvero molto positivi perché confermano l’importanza di investimenti mirati su management della destinazione e strategia. Con la Cooperativa Dafne (affidatario dell’ufficio) stiamo affrontando un percorso molto lungo di strutturazione dell’offerta con l’obiettivo di rendere attrattiva Albissola Marina 365 giorni all’anno, pur nella consapevolezza che l’estate sarà sempre la regina delle stagioni”.

Un ultimo approfondimento è stato dedicato alle nazionalità dei turisti: “È chiaro come la componente italiana sia la colonna portante del nostro turismo, fatta spesso di villeggianti periodici che sfruttano la loro seconda casa di proprietà. Da segnalare però l’arrivo di numerosi turisti ed escursionisti (giornalieri) stranieri che, nel corso dei decenni scorsi, sono stati i grandi assenti nelle nostre zone, preferendo altre aree della Liguria, segnale che le relazioni estere che stiamo intrattenendo danno i loro frutti”.

L’Ufficio IAT di Piazza Lam rimarrà aperto tutti i fine settimana fino alla fine dell’anno (orari sul portale turistico del Comune o direttamente presso l’ufficio) e potrà fornirvi tutte le informazioni di cui avete bisogno per godervi al meglio le vostre vacanze ad Albissola Marina e godervi le bellezze della Riviera ligure di Ponente.

Continua inoltre il progetto dell’info-point diffuso, che coinvolge tutte le realtà del territorio (strutture ricettive, stabilimenti balneari e altre attività commerciali) nella creazione di una rete di accoglienza capillare in tutta Albissola Marina. Il tutto all’interno del grande progetto di Destination Management di Ligurian Riviera, del quale Albissola Marina fa parte, che coinvolge tutta la provincia di Savona e permette ai turisti di usufruire di sconti e agevolazioni, tra cui il trasporto locale gratuito per 7 giorni, grazie alla tourist card distribuita da tutte le strutture.