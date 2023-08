Savona, il Complesso museale della Cattedrale aperto anche nel ponte di Ferragosto

Il coro ligneo intarsiato è uno dei più belli d'Italia. Fu realizzato grazie al mecenatismo del cardinale e futuro papa Giuliano Della Rovere, il quale ne condivise la spesa con il Comune. L'opera dei Lombardi De Fornari, De Rocchi e Pantaleoni si concluse nel 1521. Quando l’antica cattedrale venne chiusa al culto e poi distrutta il coro fu smontato e messo in sicurezza sino alla collocazione riadattata nel nuovo duomo, inaugurato nel 1605. L’opera è di pregevole ispirazione rinascimentale. Alcuni cartoni preparatori per le immagini degli stalli sono opera degli allievi di Leonardo e Perugino.

Collocato nei locali dell’antica masseria, il Museo del Tesoro raccoglie l'eccellenza dell'arte pittorica, tessile e orafa della città in due sale, sorprendenti per la particolare bellezza espositiva, come quella delle tavole quattro e cinquecentesche. Inoltre è conservato un considerevole numero di oggetti d’oro e argento, fortemente significanti per la conoscenza della cultura figurativa della città e la definizione dell’ampia rete di rapporti che in alcuni momenti ne hanno segnato la storia. Infine tessuti e ricami preziosi, paramenti sacri appartenuti ai vescovi savonesi.