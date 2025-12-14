Un venerdì Diverso? Arriva il corso di sci in notturna a Prato Nevoso!

Hai voglia di vivere un’esperienza nuova, divertente e un po’ fuori dagli schemi? Da venerdì 16 gennaio, Cuneoski2000 organizza a Prato Nevoso il corso di sci in notturna, pensato proprio per gli adolescenti che vogliono trasformare il loro venerdì sera in qualcosa di speciale.

Piste illuminate, la neve che brilla sotto i riflettori, l’aria fresca della sera e amici pronti a condividere un’avventura diversa dal solito. Niente cinema e niente serate passate sul divano!

Durante il corso, i ragazzi potranno migliorare la tecnica, fare nuove amicizie e scoprire quanto possa essere emozionante sciare sotto le stelle.

Il tutto in un ambiente sicuro, guidato da maestri esperti e con un’atmosfera che unisce sport, divertimento e libertà.

Prato Nevoso, con le sue piste perfettamente illuminate, è la cornice ideale per rendere ogni venerdì sera un appuntamento imperdibile. Perché la notte ha un fascino diverso… e lo sci anche!

Vuoi rendere unico il tuo inverno?

Il corso di sci in notturna ti aspetta: vivi la magia della neve… quando la montagna si illumina solo per te.



Info su www.cuneoski2000.it

Tel 338.9227302 oppure 339.6289923