A10, incidente tra più auto in galleria: code chilometriche, mamma e figlio di un mese al San Paolo (FOTO)

E' di due feriti, una mamma di circa 30 anni e il figlio di un mese, il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio lungo l'autostrada A10, all'interno della galleria Costa ovest, tra i caselli di Celle e Albisola, in direzione del Confine di Stato.

Lo schianto, stando a quanto riferito, ha coinvolto più autovetture. Sul posto sono intervenuti i sanitari, il personale autostradale e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito disagi con code per circa 8 chilometri. Mamma e figlio sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.