Savona, spiagge libere invase dai campeggiatori abusivi per la settimana di Ferragosto

Fornaci, il fazzoletto di spiaggia in via Cimarosa, la foce del Letimbro e la spiaggia di piazza Eroe dei due mondi invasi da tende e persone che dormono sull'arenile, gente che dorme ai giardini del Prolungamento e fa colazione lasciando cartacce e lattine.

Verso l'alba, i più mattinieri, smontano le tende in tutta fretta per sfuggire ai controlli. A volte i gestori degli stabilimenti balneari se li ritrovano a dormire sui lettini. Ma i campeggiatori abusivi arrivano anche alle spiagge di via Nizza, ancora più fuori mano, in barba a divieti e ordinanze.

E' la settimana di Ferragosto che vede una vera e propria invasione di persone accampate sulle spiagge, nonostante i divieti. Alcuni ci sono da giorni, altri sono arrivati ieri sera, molti hanno bambini piccoli, dopo aver montato tende, gazebo e ombrelloni trasformati in ripari per la notte. Intorno alle 6,30 iniziano a smontare le tende, per evitare in controlli della municipale e vanno a ricerca di un bar dove lavarsi.

“Arrivano già al mattino alle 6-6,30 – dice la titolare di un bar savonese vicino al Prolungamento che chiede l'anonimato– con l'asciugamano in spalla. Entrano, chiedono di usare il bagno che poi lasciano in condizioni disastrose e se gli dici qualcosa diventano aggressivi”.

Periodicamente la polizia municipale fa i controlli sulle spiagge, multa i campeggiatori abusivi e fa smontare le tende che, spesso, ricompaiono il giorno dopo e a pochi metri di distanza.