Scooter rubato ad Albissola, la polizia locale intercetta il ladro: denunciato per ricettazione

Nel pomeriggio dello scorso 10 agosto intorno alle 15.00 gli operatori della polizia locale di Albissola Marina durante lo svolgimento di un servizio di vigilanza sul territorio comunale effettuato in borghese, avevano notato in sosta in piazza Lombardia un motociclo che dopo gli accertamenti effettuati risultava rubato a Savona il 7 luglio di quest'anno.

Gli agenti avevano quindi deciso di fermarsi poco distante dal motociclo per cercare di intercettare il soggetto che aveva la disponibilità del veicolo.

Già il giorno precedente lo scooter era stato notato in circolazione per le strade cittadine con alla guida un uomo, presumibilmente extra-comunitario, ma a causa dell’intenso traffico sull'Aurelia la polizia locale non era riuscita tempestivamente a fermare il motociclo.

Alle ore 16.45 di giovedì scorso si era avvicinato allo scooter, un uomo di circa 30 anni presumibilmente nord-africano, che con delle chiavi aveva aperto il bauletto dello scooter dal quale aveva prelevato e poi aveva indossato un casco. Pochi istanti dopo salito in sella al motociclo aveva inserito le chiavi nel quadro di avviamento ed aveva iniziato una manovra di retromarcia.

L’uomo veniva così immediatamente fermato dal personale in abiti civili e aveva iniziato a mostrare subito evidenti segni di nervosismo, riferendo di non avere documenti al seguito ma di chiamarsi S.H., nato in Tunisia e di essere senza fissa dimora.

Veniva quindi richiesto all'uomo di esibire i documenti del veicolo, ma a quella richiesta S.H. aveva riferito che utilizzava il veicolo da circa un mese e che lo scooter gli era stato prestato da un conoscente di Savona di cui non ricordava il nome.

A S.H. era stato quindi spiegato che il motociclo da lui utilizzato, di cui aveva le chiavi e la disponibilità, era provento di un furto.

Per questi motivi l'uomo è stato trasportato dalla pattuglia al comando della polizia locale albissolese.

S.H., soggetto già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, per il reato previsto dall’articolo 648 del codice penale “ricettazione”.