Savona, la sosta selvaggia al park di Villa Pizzardi ruba posti auto ai residenti

Già dal venerdì sera il parcheggio di Villa Pizzardi è pieno di auto di turisti che arrivano a Savona per il weekend. Succede ogni fine settimana, quando arrivano anche le tende abusive in spiaggia.

Il parcheggio di Villa Pizzardi è oggetto di una convenzione tra Comune e Opere Sociali, proprietaria dell'area, con l'idea di creare spazi auto per i residenti, dopo che i lavori di via Nizza hanno portato via numerosi posti auto, ma nei fine settimana estivi è sempre pieno, con auto parcheggiate ovunque, con targhe del Piemonte e della Lombardia.

Ma nell'estate, in particolare il sabato e la domenica, la sosta libera diventa selvaggia con auto parcheggiate ovunque e spesso con difficoltà di manovra e per uscire dallo stesso parcheggio che, in alcuni casi, scatenano discussioni tra gli automobilisti come successo alcune settimane fa quando, in seguito ad un accoltellamento, è intervenuta la polizia.

I residenti , però, non pongono tanto il problema dei posti auto che vengono a mancare quanto quello della sicurezza. Infatti se dovesse intervenire un mezzo di soccorso per avere l'accesso alla spiaggia, difficilmente riuscirebbe a entrare e a fare manovra.