M'Illumino di Meno 2026, all'Istituto Comprensivo Albisole la giornata tra luci spente e riflettori sugli uomini di scienza

Darà voce alla scienza l’edizione numero ventidue di "M’illumino di Meno", nella Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. L’Istituto Comprensivo Albisole, come ogni anno, in sinergia con il Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua, ha deciso di raccogliere la sfida e promuovere un’azione simbolica.

Nella giornata di oggi, venerdì 13 febbraio, l’Istituto ha aderito con uno spegnimento simbolico delle luci dalle 10 alle 11. Nel frattempo, diverse classi dei plessi di primaria, tra cui gli alunni delle classi 4A e 4B della scuola primaria di Albissola Marina e le classi 3A e 3B della scuola primaria di Albisola Superiore, impegnati nel progetto Eco-Schools, hanno conosciuto, insieme al CEAS, importanti scienziati e scienziate che, con le loro scoperte, hanno contribuito a proteggere il pianeta: Rachel Carson, Wangari Maathai, Sylvia Earle, Nikola Tesla.

E' la scienza che da anni studia l’impatto dei combustibili fossili sugli ecosistemi e ci propone strade per salvarci che passano da fonti sostenibili di produzione energetica. Grazie alla scienza, all’ingegneria, alla mente creativa di milioni di ricercatrici e ricercatori sappiamo che possiamo stare meglio e salvarci.

Per questo anche gli scienziati sono supereroi, ma non volano e non hanno superpoteri strani. I loro poteri sono: la curiosità, le idee, l’amore per la Terra. Ognuno ha quindi creato il proprio Supereroe della Scienza, in bella mostra nei locali della scuola.