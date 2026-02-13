Raccolta dei rifiuti a Savona, Sea-S programma una serie di incontri con i cittadini

Sea-S, in collaborazione con il Comune di Savona e i Comitati Territoriali, ha organizzato una serie di incontri in tutti i quartieri cittadini con l’obiettivo di fare il punto sulla raccolta differenziata, condividere i risultati raggiunti e presentare le future iniziative previste sul territorio.

Negli incontri ci sarà un confronto diretto con i cittadini, in particolare con le utenze domestiche, per approfondire dati, criticità e buone pratiche, raccogliere segnalazioni e favorire una partecipazione sempre più consapevole nella gestione dei rifiuti. I primi due incontri saranno ai quartieri Fornaci – Zinola, giovedì 26 febbraio alle ore 17:00 alla Sala SMS Giardini Serenella in Corso Vittorio Veneto 73R e alle 20,30 all'Oratorio Opere Parrocchiali di Via Brilla 3 – Zinola.

Per il Quartiere Legino l'incontro sarà venerdì 27 febbraio ore 16,30 e ore 20,30 alla Sala del Circolo Milleluci di via Chiabrera 4.