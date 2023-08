Varazze, sul Lungomare Europa spazio all'installazione di 44 opere: al centro gli animali

Valorizzare il territorio, attraverso l’installazione di opere appartenenti alla corrente Land Art, una forma d'arte contemporanea caratterizzata dall'intervento diretto dell'artista sul territorio naturale, dove la natura si afferma come sfondo perfetto per la realizzazione dell’opera d’arte.

Questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Varazze che ha previsto di posizionare delle installazioni artistiche nella parte di levante di Lungomare Europa partendo dalla zona denominata «scogli neri» come luogo ideale per l’inserimento delle sculture, in quantocaratterizzata nel muro a monte da ampie arcate nelle quali collocare le opere.

Sarebbero previste infatti delle sculture di animali a grandezza naturale (composti da materiale riciclabile e facilmente pulibile) che interagiscono con l’ambiente circostante, creando nell’insieme una sorta di zoo, dove, tuttavia, l’animale non è relegato alla segregazione, ma partecipe al confronto diretto con lo spettatore.

Ogni arcata inoltre dotata di un sistema di illuminazione indiretta che valorizzi l’opera e non abbagli i passanti.

Il costo delle opere, 44, si attesta sui 144mila euro (3mila 180 euro ad opera), ai quali si aggiungono 90mila euro per l'ancoraggio e la pulizia dell'area e 120mila euro per l'illuminazione artistica e la sicurezza.

Entro ottobre del 2023 dovrà essere scelto l'artista dopo la decisione della commissione tecnico-artistica composta da esperti in materia e a gennaio del 2024 verrà conferito l'incarico per i lavori di progettazione.