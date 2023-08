Scuole savonesi, mancano pochi giorni al via degli esami di riparazione

Per gli studenti savonesi che hanno chiuso lo scorso anno scolastico con un debito formativo, rimandati in alcune materie, l'ultima settimana di agosto è quella degli esami di riparazione.

Buona parte degli istituti superiori savonesi hanno fissato le prove tra il 24 e il 26 agosto mentre altri inizieranno il 28 agosto. I debiti scolastici accumulati dagli studenti delle superiori vanno recuperati in teoria entro il 31 agosto ma ci sarà tempo per farlo fino all’8 settembre come aveva sottolineato una nota è una nota del Ministero dell’Istruzione e del merito.

Il 14 settembre inizieranno invece le lezioni e già si parla del problema della mancanza di insegnanti e personale Ata. In Liguria sono stimate in 1.800 le supplenze da coprire ma le organizzazioni sindacali evidenziano anche la carenza di bidelli, personale amministrativo e tecnici.

Per ciò che riguarda il personale Ata su 19 posti liberi riservati ai tecnici delle scuole ne entreranno solo quattro. I posti disponibili per il ruolo di bidelli sono 77 ma ne vengono assunti soltanto 31. Infine su 27 amministrativi che mancano ne entrano solo dieci.