Pietra Ligure, parchi aperti fino a sera: il Comune amplia gli orari estivi

Il Comune di Pietra Ligure annuncia l’estensione dell’orario di chiusura serale dei dieci parchi pubblici del territorio comunale. I nuovi orari, differenziati tra estate e inverno, entreranno in vigore a partire dal prossimo 9 luglio.

Dal 1° aprile al 30 settembre (periodo estivo): tutti i parchi cittadini posticiperanno la chiusura alle ore 20:00. Unica eccezione per il Parco Negro, che rimarrà aperto fino alle ore 21:00.

Dal 1° ottobre al 31 marzo (periodo invernale): per garantire la sicurezza nelle ore di oscurità, la chiusura di tutti i parchi sarà fissata alle ore 18:00.

“Il nuovo regolamento rimodula gli orari per conciliare la massima fruibilità delle aree verdi con le esigenze di sicurezza, tutela e decoro urbano – commentano il Sindaco Luigi De Vincenzi e l’Assessore ai parchi e verde pubblico Francesco Amandola - Questa iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare gli spazi all'aperto. Pietra Ligure vanta ben dodici parchi pubblici, un patrimonio straordinario che vogliamo rendere ancora più accessibile. Prolungare l'apertura serale nei mesi estivi risponde concretamente alle esigenze di cittadini, famiglie e turisti, offrendo loro più tempo per godersi la natura in tranquillità e disporre di spazi di aggregazione sicuri e curati”.