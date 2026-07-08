Alassio punta con decisione sul turismo matrimoniale e presenta "Alassio Destination Wedding", il nuovo prodotto turistico promosso dall'Amministrazione Comunale insieme alla Rete di Destinazione Alassio con l'obiettivo di valorizzare la città come meta d'eccellenza per chi desidera celebrare il proprio matrimonio in uno degli scenari più suggestivi d'Italia.

Un progetto che ha già trovato una prestigiosa vetrina nazionale durante una delle puntate di Calciomercato - L'Originale, con un servizio dedicato a questo volto della città, attraverso splendide immagini di un matrimonio nella straordinaria cornice di Santa Croce, con il panorama incantevole affacciato sulla Baia del Sole. Va sottolineato che il Belvedere di Santa Croce, oltre a rappresentare uno dei luoghi simbolo della città, è una delle sedi comunali ufficiali destinate alla celebrazione dei matrimoni civili, insieme alla suggestiva Ex Chiesa Anglicana, alla Sala del Consiglio Comunale e all'Ufficio del Sindaco, questi ultimi entrambi all'interno del Palazzo Comunale e impreziositi da pregevoli affreschi. Luoghi di grande prestigio che consentono agli sposi di celebrare il proprio matrimonio civile in contesti capaci di coniugare la bellezza del paesaggio con il patrimonio storico e artistico della città.

Per promuovere la scelta di Alassio come destinazione Wedding di primo piano, L'Amministrazione Comunale, in sinergia con gli Uffici e la Rete di Destinazione Alassio, sta lavorando anche alla realizzazione di una sezione dedicata all'interno del portale turistico cittadino VisitAlassio, con l'obiettivo di raccogliere tutti i riferimenti commerciali e i contatti dei professionisti del settore: strutture ricettive, location, ristoranti, wedding planner, fotografi, fioristi, allestitori, musicisti, artigiani e tutte le maestranze alle quali i futuri sposi possono affidarsi per organizzare il proprio evento nella “Città degli Innamorati”, dove la specialità dei Baci, i Pesci che si baciano di Mario Berrino e i numerosi simboli d'amore disseminati sul celebre Muretto raccontano il più romantico dei sentimenti sia a San Valentino, con le iniziative dedicate all'amore, e anche ogni giorno dell'anno. Il portale turistico della città, con le pagine social collegate, diventerà così, prossimamente, uno strumento di promozione e di incontro tra domanda e offerta, mettendo in rete le eccellenze del territorio e offrendo agli sposi un punto di riferimento per progettare il proprio matrimonio e vivere un'esperienza completa ad Alassio.

Il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri, dichiara: “Siamo molto lieti di comunicare che, attraverso l'importante sinergia con la Rete di Destinazione Alassio, nasce questo importante e significativo Prodotto Turistico che intendiamo indirizzare verso un mercato di ampio respiro. L'idea è emersa dalla collaborazione e dal confronto tra le categorie commerciali locali e le attività ricettive, che, insieme all'Amministrazione comunale e alla Rete di Destinazione Alassio, danno vita a un importante inizio per lo sviluppo di questa fetta fondamentale del turismo. Sposarsi in Italia, e in particolare sulla nostra Riviera, sta diventando anche un'attrazione turistica per creare incoming in quanto i matrimoni non sono più semplicemente dedicati al giorno stesso dell'evento, ma offrono un'importante esperienza che gli ospiti, siano essi nazionali o internazionali, possono vivere nella nostra meravigliosa città. Il pre-wedding, le esperienze uniche e la disponibilità di fornitori qualificati garantiscono che Alassio possieda tutte le caratteristiche fondamentali per allinearsi a destinazioni famose come Amalfi, Portofino e Como. Questo approccio rappresenta un nuovo modo per destagionalizzare gli eventi matrimoniali, grazie alla nostra offerta di location straordinarie che riflettono l'essenza del nostro territorio. L'intento condiviso da tutti noi è quello di far brillare Alassio come la "Città degli Innamorati". Non solo mare e collina, non solo shopping, ma una città che sa offrire ricche e molteplici esperienze”.

L'assessore al Commercio, Franca Giannotta, aggiunge: “Alassio Destination Wedding rappresenta un'opportunità importante per il tessuto produttivo e commerciale della nostra città. Ogni matrimonio coinvolge una filiera ampia composta da strutture ricettive, ristoranti, attività commerciali, artigiani, professionisti e servizi. Mettere in rete queste eccellenze significa creare nuove occasioni di lavoro, valorizzare le imprese locali e generare un indotto importante per tutto il territorio. È un progetto che guarda al futuro e che rafforza l'identità di Alassio come destinazione turistica capace di offrire esperienze di qualità durante tutto l'anno”.