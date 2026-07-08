Savona, crepe sui piloni della passerella Rita Levi Montalcini, il Comune: "Nessun pericolo, la struttura è sicura"

Le assi sono state sostituite da poco, al termine di lavori che hanno richiesto più tempo del previsto. Ora, però, a destare l'attenzione dei savonesi sono alcune crepe visibili nei piloni in cemento armato che sorreggono la struttura.

Si tratta della passerella dedicata a Rita Levi Montalcini, nel quartiere delle Fornaci. Riqualificata recentemente con il rifacimento della pavimentazione in legno, ormai vetusta e deteriorata, presenta alcune fessurazioni nei pilastri di sostegno.

Una criticità che, secondo il Comune, è costantemente monitorata e che non desta particolari preoccupazioni, come spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Lionello Parodi.

"Non è nulla di preoccupante e non ci sono pericoli – spiega Parodi –. Si tratta dei ferri dell'armatura del cemento che, con il tempo, si gonfiano e provocano le crepe nella parte esterna del calcestruzzo. Sarà necessario un intervento, ma possiamo affrontarlo con la massima tranquillità. Lo eseguiremo in autunno, per evitare di creare disagi durante la stagione estiva, quando la passeggiata e gli stabilimenti balneari sono particolarmente frequentati."